Guardiani della Galassia Volume 3, il film MCU di James Gunn batte un insolito record!

Guardiani della Galassia Volume 3 sta ottenendo un grande successo nelle sale. Il capitolo conclusivo della trilogia diretta da James Gunn sembra che abbia davvero conquistato il cuore dei fan, che hanno salutato per l'ultima volta il team di supereroi capitanato da Peter Quill. Il film inoltre ha battuto un particolare record.

Non proseguite nella news se non volete leggere spoiler su Guardiani della Galassia Volume 3. Scoprite qual è il vostro personaggio dei Guardiani in base al segno zodiacale.



Il film di James Gunn ha coinvolto tantissime maestranze e addetti ai lavori. Un'impresa incredibile è stata compiuta dal responsabile del make-up Alexei Dmitriew e dalla responsabile del reparto acconciature Cassie Russek, che hanno utilizzato ben 22.500 protesi, 500 parrucche e 130 finte barbe per creare le creature galattiche del film.



Si tratta di un record mondiale che la produzione è riuscita a battere e che durava da parecchio tempo. Il film di Gunn ha spodestato Il Grinch di Ron Howard.

Ben 75 truccatori sono stati impegnati sul set:"Avevamo due persone per protesi, quindi potevamo tranquillamente tenere basse le tempistiche. Su questo film abbiamo utilizzato 22.542 protesi, 117 aia di lenti a contatto e 500 parrucche" ha dichiarato Dmitriew.



Sul nostro sito potete leggere la recensione di Guardiani della Galassia Volume 3, capitolo conclusivo della trilogia diretta da James Gunn all'interno del Marvel Cinematic Universe.