Guardiani della Galassia Volume 3, gli auguri di James Gunn al fratello Sean in un video

Uno dei veterani di Guardiani della Galassia, Sean Gunn, ha compiuto gli anni e oltre agli auguri dei fan sono arrivati quelli speciali del fratello, il regista James Gunn, che ha condiviso sul suo profilo ufficiale Twitter un video del backstage di Guardiani della Galassia Volume 3, riservandogli parole molto affettuose.

"Buon compleanno Sean. Sei un bravo fratello e adoro fare cose con te" ha twittato James, condividendo un video di Sean Gunn impegnato a fare un balletto sul set dell'ultimo film MCU.



Sean Gunn interpreta il personaggio di Kraglin nella trilogia, oltre a fornire le movenze di Rocket Raccoon, doppiato in originale da Bradley Cooper.



In un'intervista di qualche settimana fa, il fratello minore del regista parlò del suo ipotetico ritorno in un futuro film MCU.

Tornerebbe anche in un Guardiani della Galassia senza James Gunn?"Non chiudo mai nessuna porta come attore. Nella mia carriera sono sempre stato aperto a ciò che potrebbe accadere in seguito. Non penso che farò un progetto di Guardiani con un regista diverso ma non penso che mio fratello ne dirigerà altri. Certamente non lo farebbe in un futuro prossimo. Penso che dovremmo essere vecchi. Se sorgessero altri progetti sarei certamente aperto a vedere cosa sono, a dare un'occhiata e vedere come va".



Gunn jr aggiunse:"È come coi fumetti. Puoi avere una grande serie di fumetti per un gruppo di personaggi e poi finisce, e non significa che butti via quei personaggi. Puoi avere un'altra serie interessante ma non lo sarà altrettanto se si prova a copiare la precedente, giusto? C'è sempre una fluidità nella narrazione alla quale sono aperto. Come ho detto, se James chiama, io rispondo. Lo stesso vale per Kevin [Feige] e Lou [D'Esposito]".



Non perdetevi la nostra recensione di Guardiani della Galassia Volume 3.