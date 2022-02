Guardiani della Galassia Vol. 3, Zoe Saldana:'Siamo commossi mentre lo giriamo'

James Gunn ha confermato che Guardiani della Galassia Vol. 3 sarà l'ultima occasione per i fan di vedere l'attuale team sul grande schermo. Anche i membri del cast e non solo gli appassionati sono scioccati al pensiero di terminare questo viaggio che dura ormai da diversi anni. Ne ha parlato anche Zoe Saldana.

Intervistata dal noto magazine Empire, Saldana ha confessato che la sceneggiatura sta facendo emozionare il cast, lei compresa, proprio nel bel mezzo delle riprese:"È dolcemaro: dopo tutti quegli anni di lamentele per quel trucco verde mi ritrovo nostalgica. C'è molta malinconia qui ma anche orgoglio per aver ottenuto qualcosa di grande. James Gunn ha scritto una bellissima storia che ci sta commuovendo anche mentre la giriamo".



Qualche giorno fa Marvel ha costretto Zoe Saldana a rimuovere un post su Guardiani della Galassia:"Dovevo eliminarlo prima a causa della Marvel Security" aveva scritto poi l'attrice.

Si tratterà dell'ultima avventura dei Guardiani che i fan potranno vedere con questo team al cinema; Gunn ha dichiarato che Guardiani 3 sarà diverso dai precedenti:"Questa è la fine per noi, l'ultima volta che le persone vedranno questa squadra di Guardiani".



Potete recuperare i primi due film di Guardiani della Galassia sulla piattaforma streaming Disney+.

Per il terzo capitolo torneranno i protagonisti principali dei due film precedenti, da Chris Pratt a Dave Bautista, da Zoe Saldana a Bradley Cooper.