Guardiani della Galassia Vol.3, Zoe Saldana su Gamora: ' Non voglio che sparisca'

Guardiani della Galassia Vol.3 sta per uscire nelle sale di tutto il mondo per raccontare ai fan l’ultimo capitolo del racconto della banda di Star-Lord prima dell’addio ai personaggi portati sul grande schermo da James Gunn. Zoe Saldana, interprete di Gamora, ha raccontato a Total Film Magazine cosa abbia significato per lei il ruolo nel MCU.

Zoe Saldana è stata parte del Marvel Cinematic Universe per quasi un decennio, ma il prossimo film dei Guardiani segnerà la fine della sua partecipazione all’interno dell’universo cinematografico della casa delle idee.

Mentre le prime reazioni a Guardiani della Galassia Vol.3 esaltano l’opera, in un’intervista a Total Film Magazine, l’attrice ha parlato della sua esperienza e ha spiegato le differenze nel personaggio del terzo film con quelli precedenti, e auspicando un futuro per Gamora ricordando che ruoli di questo tipo hanno un forte impatto sull’immaginario dei fan.

Queste le sue parole: “Penso che sia giunto il momento per me di farmi da parte e per la prossima generazione di farsi avanti. L’unica cosa che voglio è che Gamora non sparisca. È stata un personaggio dall’enorme impatto per i fan, specialmente per le fan donne e per le giovani ragazze. Spero che la Marvel trovi il modo di scoprire una nuova generazione di attori capaci di incarnare questi personaggi e di dare loro l’immortalità. Per quanto mi riguarda, voglio dire, ho firmato per uno e ho avuto 10 anni. Sono fortunata, amico. Non mi lamento. Lascio con tanta gratitudine”.

Il personaggio di Gamora è apparso nei primi due film di I Guardiani della Galassia e nei due crossover Avengers: Infinity War e Avengers: Endgame, morendo in quest’ultimo per poi tornare in una nuova versione più giovane attraverso un viaggio del tempo.

Questa versione di Gamora sarà quella interpretata da Zoe Saldana in Guardiani della Galassia Vol.3. e l’attrice ha rivelato sulla cosa: “Questa Gamora non è un Guardiano. Lei non li ricorda. Sono cose mai successe. Lei non è mai accaduta per loro. È davvero difficile, credo, per i Guardiani accettare la differenza, soprattutto per Quill e Nebula. È stato divertente, e naturalmente doloroso, interpretare questa Gamora”.

Mentre l’attesa per il nuovo capitolo della saga diventa sempre più febbrile, vi lasciamo al post di James Gunn che svela il numero esatto di scene post-credit presenti in Guardiani della Galassia Vol.3.