I Guardiani della Galassia Vol.3: Will Poultier spiega l'evoluzione del suo Adam Warlock

Dopo aver fatto la sua comparsa nella scena post-credit del secondo capitolo della saga, Adam Warlock è finalmente entrato a tutti gli effetti nella vicenda raccontata da James Gunn diventando fondamentale ne I Guardiani della Galassia Vol.3. Will Poulter ha raccontato in un’intervista la particolarità dell’arco narrativo del suo personaggio.

Will Poulter ha già parlato del suo esordio nel Marvel Cinematic Universe dopo aver portato sugli schermi Adam Warlock nella sua prima rappresentazione cinematografica, dichiarandosi fortunato di poter avere la possibilità di continuare a lavorare ancora con la Casa delle Idee.

L’importanza che il suo personaggio ricopre nell’ultimo film di Gunn apre naturalmente una serie di prospettive interessanti per Poulter all’interno del MCU.

L’attore ha discusso con l'Hollywood Reporter del viaggio del suo personaggio all’interno del film e di come sia stato fondamentale all’interno della trama dell’opera: “L’arco narrativo della redenzione di Adam è stato sicuramente centrale. È stato anche un’importante introduzione al personaggio in un modo per cui tutti posano sostenere il resto del suo viaggio, visto che alla fine non è un antagonista, anche se inizia essendolo. Quindi è stato divertente esplorare l’intera curvatura di quell’arco e arrivare a un punto in cui è un Guardiano. Espia i suoi peccati, impara la moralità e la differenza tra giusto e sbagliato. E quindi si allinea con un gruppo che gli somiglia”.

Adam Warlock sarà sicuramente ancora parte dell’universo cinematografico Marvel che, proprio grazie a I Guardiani della Galassia Vol.3 e ai 500 milioni guadagnati al box office, ha ripreso nuova linfa ed è pronto alle prossime fasi.