Guardiani della Galassia vol. 3, Will Poulter svela il suo look di Adam Warlock

Sono finalmente iniziate le riprese di Guardiani della Galassia vol. 3, terzo film dell'MCU dedicato alla squadra interstellare. O forse no, forse non è un bene, visto che segnerà l'addio di Dave Bautista e James Gunn. Tuttavia, sono diverse le new entry fra cui Will Poulter, che si è mostrato di recente nei panni dell'eroe Adam Warlock.

Dopo un’iniziale confusione dovuta al sovrapporsi di altri progetti collaterali, è attualmente in fase di produzione il nuovo film di James Gunn. Il regista aveva infatti riassemblato il suo cast e la troupe per girare i filmati per l’attrazione del parco a tema Cosmic Rewind, progetto che ha chiarito essere autonomo rispetto al canone ufficiale.

Ovviamente, deve ancora filmare il Disney Plus Holiday Special come parte del programma, quindi è un'impresa mastodontica per la banda di disadattati intergalattici con protagonista Chris Pratt nei panni di Starlord girare un trio di progetti in un blocco solo. I dettagli della trama del film invece sono tenuti sotto chiave per ora, ma sappiamo che Sylvester Stallone è tornato in un ruolo più centrale come Stakar Ogord in Guardiani della Galassia, con Will Poulter pronto a dare vita, invece, al supereroe Adam Warlock di cui vi abbiamo parlato.

L'attore ha promesso – come tutti gli altri d’altronde – di mantenere il segreto sui dettagli del suo coinvolgimento all'interno del film. Ma quando si è presentato su Twitter con un post - che trovate in calce - per raccogliere supporto e sensibilizzare la ricerca sull'Alzheimer, l'attore non ha potuto fare a meno di rivelare la sua nuova pettinatura bionda, in pieno stile Warlock.

Will Poulter è una star di talento e molto versatile di cui ricordiamo in primis Black Mirror: Bandersnatch: il suo coinvolgimento in un'epopea di supereroi cosmici, per quanto improvviso, non dovrebbe essere da meno. Purtroppo, il film segna anche la fine della strada per James Gunn e per il personaggio di Drax come parte della serie, quindi ci aspettiamo un finale di trilogia che li saluterà in modo adeguato e spettacolare. Sarà anche per queste ragioni che Dave Bautista rimpiange le riprese di Guardiani della Galassia 3. Voi cosa vi aspettate dal titolo che si sta preparando? E dell'addio di James Gunn invece? Ditecelo nei commenti!