Guardiani della Galassia Vol. 3, Will Poulter parla del futuro di Adam Warlock

Dopo la scena post-credit di Guardiani della Galassia Vol. 2, il personaggio di Adam Warlock - interpretato da Will Poulter - è pronto per iniziare la sua "epoca d'oro" in concomitanza con il terzo capitolo della saga. In una recente intervista, l'attore ha commentato il futuro del personaggio.

"In un certo senso, dipenderà da come gli spettatori reagiranno al mio personaggio" ha dichiarato Poulter. "Se ai fan non piacerà, ovviamente il mio ruolo sarà ridimensionato. L'opinione della mia famiglia significa molto, ma non basterà a riportare indietro il mio ruolo". In un'altra occasione, invece, Will Poulter ha affermato che Adam Warlock di Guardiani della Galassia è "lontano dalla perfezione".

Inoltre, l'attore ha colto l'occasione per raccontare la sua esperienza in fase di casting. "Quando ho partecipato al provino per il ruolo di Adam, non sapevo nemmeno per chi lo stessi facendo. Mi limitavo a farlo per un personaggio senza titolo, con tutta la confusione che ne derivava. Comunque, mi sono state fornite tutte le informazioni del caso. Sapevo, per esempio, che la sua figura era stata prefigurata al termine del secondo film, e sono rimasto positivamente sorpreso quando ho scoperto che si trattasse di un personaggio che fa parte del fumetto e che incrocia il proprio percorso con quello di [Chukwudi Iwuji]", ossia l'interprete dell'Alto Evoluzionario. Per approfondire l'argomento, ecco chi è l'Alto Evoluzionario di Guardiani della Galassia Vol. 3.

Adam Walock, conosciuto anche come Lui, è un essere umano artificiale generato dagli scienziati dell'Enclave, nonostante inizialmente avesse la forma di un bozzolo. Per approfondire la sua figura, non vi resta che assistere a Guardiani della Galassia Vol. 3 – disponibile al cinema da oggi 3 maggio 2023.