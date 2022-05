Guardiani della Galassia Vol.3, Will Poulter è Adam Warlock in un concept design

Qualche tempo fa abbiamo scoperto che Will Poulter farà parte della famiglia Marvel. Una notizia che ha sorpreso un po' tutti, in quanto l'attore di Come ti spaccio la famiglia e Midsommar ha sicuramente un range interessante e unico. Adesso l'artista di Instagram @spdrmnkyxxiii pubblica una concept art che vede Poulter nei panni di Adam Warlock.

Come già anticipato, l'attore in questione ha un ottimo range, che gli ha permesso di portare sullo schermo ruoli più dark e ruoli più divertenti. Si pensa che in Guardiani della Galassia Vol. 3 possa dover essere entrambe le cose, anche perché conoscendo Gunn ci sarà sicuramente da ridere, ma anche da tenere gli occhi ben aperti.

Non si tratta dell'unica aggiunta al già consolidato cast di protagonisti del film. Infatti oltre a Poulter ci sarà Chukwudi Iwuji, attore particolarmente apprezzato da Gunn, che lo ha inserito anche nei suoi lavori con la DC. Insieme ai nuovi arrivati faranno il loro ritorno anche Chris Pratt, Zoe Saldana, Dave Bautista, Vin Diesel, Bradley Cooper, Karen Gillan, Pom Klementieff.

Ora non vi resta che dare un'occhiata alla concept art che raffigura Will Poulter nei panni di Adam Warlock, che troverete in fondo all'articolo. Cosa ve ne pare di questa scelta per il ruolo? Fatecelo sapere nei commenti!