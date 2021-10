Guardiani della Galassia Vol. 3: Will Poulter sarà Adam Warlock?

Guardiani della Galassia Vol. 3 sarà un film fondamentale per la Fase 4 del Marvel Cinematic Universe e nonostante le informazioni in merito alla pellicola siano per il momento ancora piuttosto scarse, stanno iniziano a circolare i primi insistenti rumor in merito al coinvolgimento di Will Poulter nel ruolo di Adam Warlock.

La scena post-crediti del film del 2017 ha infatti anticipato la nascita di Adam Warlock, che sembra essere custodito (o creato) dalla sacerdotessa Ayesha, che voleva eliminare definitivamente i Guardiani della Galassia. James Gunn ha più volte chiarito che inizialmente questo personaggio avrebbe dovuto fare il suo debutto nel secondo capitolo della saga ma che, per poterlo raccontare al meglio aveva deciso di rimandare il suo debutto in Guardiani della Galassia Vol. 3.

Will Poulter ha da poco abbandonato la serie de Il Signore degli Anelli per insanabili conflitti di programmazione, e la produzione che potrebbe aver spinto l'attore a rinunciare alla colossale serie Amazon a quanto pare, sarebbe proprio Guardiani della Galassia Vol. 3. Insomma, qualora i lavori del film e della serie tv fossero avvenuti in contemporanea, l'attore non avrebbe potuto prendere parte ad entrambe le produzioni, dovendo dunque compiere una difficile scelta che lo avrebbe portato ad approdare al Marvel Cinematic Universe.

La storia di Nebula e Gamora sarà al centro di Guardiani della Galassia Vol. 3, resta da capire dunque come verrà introdotto il personaggio di Adam Warlock e soprattutto se davvero sarà interpretato da Will Poulter. Per scoprirlo, non ci resta che attendere.