Guardiani della Galassia vol. 3, il villain sarà Galactus? Risponde James Gunn

Si preannuncia come un prodotto - e soprattutto un addio - in grande stile Guardiani della Galassia vol. 3, terzo capitolo sulla squadra di super intergalattici e ultimo a essere diretto da James Gunn. Per questo, molti si aspettano un nemico formidabile come Galactus, ora che la Marvel ne ha finalmente acquisito i diritti.

Si trova nel pieno delle riprese il terzo capitolo con protagonista Starlord e la sua squadra e ogni giorno nuovi leak e indiscrezioni arrivano sia da fonti vicine al progetto sia dagli stessi che ci stanno lavorando direttamente, anche se il massimo riserbo viene mantenuto sulla trama. Già abbiamo visto il look di Adam Warlock in Guardini della Galassia grazie a un post di Will Poulter. Ora a esprimersi direttamente a mezzo social è il suo impareggiabile autore, che abbandonerà il franchise insieme a Dave Bautista nel ruolo di Drax in quest'ultimo film.

La diatriba riguarda il villain principale di Guardiani della Galassia. Secondo alcune teorie potrebbe trattarsi di Galactus, il Divoratore di Mondi, nemico dalle proporzioni mastodontiche anche solo in termini di dimensioni. Ora che i Marvel Studios possiedono finalmente i diritti sul personaggio e un reboot dei Fantastici Quattro è in fase di sviluppo attivo, è quanto di più inevitabile si possa immaginare che Galactus alla fine farà il suo vero debutto live-action nell’MCU.

L'iconico cattivo era apparso nel dimenticabile I Fantastici Quattro e Silver Surfer di Tim Story, risalente al 2007. A suo tempo fu raffigurato come una nuvola minacciosa, in contrasto con l’aspetto iconico dell’imponente distruttore di pianeti a cui i fan dei fumetti si erano abituati. Le ragioni di questa (evitabile) scelta rimangono ancora in gran parte sconosciute. Abbiamo sentito innumerevoli voci su Galactus, compreso il fatto che sarebbe apparso come villain principale nel film di James Gunn. Ma ora lo stesso regista si è espresso sulla teoria.

I fan hanno preso in esame un flashback intravisto nel primo capitolo della saga, riconoscendo in uno dei celestiali il Galactus di fumettistica memoria. Ma Gunn ha tagliato la testa al toro, sfatando la teoria direttamente su twitter con un post che trovate in calce all’articolo: “No. La Marvel non aveva i diritti su Galactus nel 2014 (quando fu fatto il film). È solo un altro esempio di parallelismo coi fumetti: nei milioni e milioni di pannelli di fumetti che esistono e nei milioni e milioni di inquadrature nei film ce ne sarà sicuramente un'enorme quantità in sovrapposizione casuale”.

Si diceva che Galactus fosse il grande cattivo della Fase Quattro prima che Jonathan Majors apparisse come Colui che rimane in Loki. Molti appassionati degli Eterni invece si sono lasciati trasportare quando hanno posato gli occhi su Arishem, scambiando l'essere cosmico per l'arcinemico dei Fantastici Quattro. Il gigante affamato sta sicuramente arrivando, ma a quanto dice Gunn non dovremmo aspettarci che abbia qualcosa a che fare con il suo film in lavorazione. È pur vero che la smentita del regista si rifà a vecchie immagini non per forza correlate a quanto troveremo due film dopo. A essere sinceri, non suona neanche come una vera e propria smentita: anche se fosse, quante nel corso dell’MCU sono state poi confutate dai fatti? Voi cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti!