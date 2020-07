Guardiani della Galassia vol.3, tornerà Howard il Papero? Seth Green: 'Non posso parlare'

La comparsa di Howard il Papero nei primi due capitoli di Guardiani della Galassia fu una delle grandi sorprese riservateci dall'imprevedibile genio di James Gunn: dopo aver visto il ritorno del personaggio anche in Avengers: Endgame, però, i fan ora si stanno inevitabilmente chiedendo quale sarà il suo destino nel terzo film sui Guardiani.

Ad oggi non sono trapelate voci al riguardo: considerata la natura di easter-egg della cosa ci toccherà molto probabilmente restare con il dubbio fino all'uscita del film, ma qualcuno nel frattempo ha cercato di scucire qualche informazione al doppiatore di Howard, Seth Green.

L'attore ha però evitato di sbottonarsi, ammettendo che "se anche avessi qualche informazione certa al riguardo non potrei parlarne". Green ha comunque parlato volentieri dell'esperienza come doppiatore di Howard, definendola senza dubbi entusiasmante: "È fantastico. Andai a vedere al cinema il film di Howard il Papero ed ho apprezzato tantissimo questa rappresentazione più sincera di questi personaggi e di queste idee. Interpretare un personaggio come Howard il Papero è stato un onore, davvero".

Vi piacerebbe rivedere Howard nel prossimo film di James Gunn? Fatecelo sapere nei commenti! Nel frattempo, alcuni fan hanno partorito una teoria sulla morte di un personaggio di Guardiani della Galassia; James Gunn, invece, ha parlato di una battuta di Guardiani della Galassia censurata da Disney.