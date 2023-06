Guardiani della Galassia Vol. 3, tingere i capelli di Adam Warlock è stata un'impresa

Guardiani della Galassia Vol. 3 ha introdotto Adam Warlock nella sua nuova forma, e non è difficile immaginare che il suo aspetto raffinato abbia richiesto un lavoro immane. In particolare, Cassie Russek (a capo del reparto parrucchieria) ha raccontato la difficoltà nello scegliere il colore più adatto.

"Abbiamo ricercato le luci anche fuori dal fumetto" ha dichiarato Russek, "così da assicurarci di avere tutto. Ho perfino fatto stampare foto su foto, oltre a qualche fan art. Abbiamo realizzato un libro, in modo da poterlo sfogliare, vedere cosa ci piaceva di più e prendere le decisioni più efficaci per farlo assomigliare al fumetto. Un punto centrale era testare il colore dei capelli. Mi trovavo nella mia cucina a esaminare diverse vernici colorate, nella speranza di prendere una decisione ancor prima di disegnare il personaggio... Insomma, moltissima preparazione e altrettanti test".

Ovviamente, ad aver lavorato molto in tal senso è anche Will Pouler (interprete di Adam Warlock). "Abbiamo trascorso moltissimo tempo con Will" ha continuato Russek, "nel tentativo di ricreare il look. Ha eseguito il processo ogni quattro settimane, attraverso una sessione di tintura dei capelli di tre ore – sai, abbiamo sollevato i suoi capelli per renderli molto biondi"; un'attività dispendiosa, ma che infine "ha funzionato davvero alla grande". Per approfondire il personaggio conosciuto come "Lui", non perdetevi l'intervista a Adam Warlock dei Guardiani della Galassia Vol. 3.

Il film è in sala dal 3 maggio 2023. Come scriviamo nella nostra recensione dei Guardiani della Galassia Vol. 3, il film di James Gunn chiude nel migliore dei modi la trilogia iniziata nel 2014.