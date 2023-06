Guardiani della Galassia Vol. 3, una nuova teoria smentisce la genialità di Rocket

Guardiani della Galassia Vol. 3 è un film meravigliosamente animalista, oltre che straordinariamente qualitativo, e oggi, nel tornare ad analizzarlo a mente fredda, allo spettatore viene spontaneo porsi innumerevoli domande: ad esempio, Rocket è davvero così intelligente rispetto ai suoi simili?

La risposta più naturale è un grandissimo sì: il procione antropomorfo sottoposto agli atroci esperimenti dell'Alto Evoluzionario ha un ingegno stratosferico, al punto da evidenziare difetti nei macchinari che neppure il suo creatore aveva notato. Ecco spiegata la rabbia dell'Alto Rivoluzionario stesso, il quale, sentendosi "umiliato" dall'intelligenza della sua stessa creatura, lo rimprovera e lo tratta nel peggiore dei modi.

Tuttavia, molti commenti su Reddit suggeriscono il contrario. "Rocket è stato in grado di capire i problemi dei macchinari dell'Alto Rivoluzionario soltanto in virtù di essere un procione" scrive l'utente @mranimal2, per poi aggiungere: "I procioni sono in realtà noti per essere super-intelligenti. Sono stati effettuali test che dimostrano la loro abilità nel risolvere i problemi"; in particolare, "L'unica specialità del suo cervello, e il motivo per cui è stato in grado di capire qualcosa che [l'Alto Evoluzionario] non poteva realizzare, sono dovuti alla presenza di un cervello di procione, a sua volta derivante dal fatto che lui è, in fin dei conti, proprio un procione".

Similmente, @huplupmcduf imputa le capacità di Rocket a un altro fattore: la sua altezza. "Forse Rocker aveva una prospettiva diversa, essendo più piccolo" scrive, "così gli era più facile osservare i vari componenti".

Forse non avremo mai una delucidazione al riguardo: spesso è la troupe stessa a non saper rispondere a quesiti del genere. Ad esempio, era il maggio 2023 quando Sean Gunn rispose alla teoria sugli arti prostetici in Guardiani della Galassia.

E voi cosa ne pensate? Il celebre personaggio della saga è più intelligente dei suoi simili, o, in ultima analisi, ha un quoziente intellettivo pari a quello degli altri? Fatecelo sapere nei commenti!