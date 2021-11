Guardiani della Galassia Vol.3, Sylvester Stallone è Stakar Ogord nelle nuove foto dal set

Sylvester Stallone e James Gunn sono ormai un binomio inscindibile: dopo aver fatto la sua comparsa nell'universo DC con il King Shark di The Suicide Squad, la star di Rocky e Rambo è infatti pronta a mettersi nuovamente al servizio del regista ex-Troma in occasione di Guardiani della Galassia Vol.3, come dimostra una foto apparsa sui social.

Stallone aveva annunciato il suo ritorno già nei giorni scorsi con due brevi video pubblicati su Instagram direttamente dal set del nuovo film del Marvel Cinematic Universe: proprio in queste ore, invece, due nuove foto ci mostrano il buon Sly indossare nuovamente i panni del personaggio già interpretato durante il secondo capitolo della trilogia di Gunn, vale a dire Stakar Ogord.

Due foto che confermano per grandi linee l'estetica del personaggio già ammirata in Guardiani della Galassia vol.2, con la sola differenza dell'utilizzo di tinte all'apparenza più chiare rispetto a quelle del precedente costume. Ogord, ricordiamo, ci è stato presentato come membro dei Ravagers e vecchia conoscenza dell'indimenticato Yondu: la sua ultima apparizione risale ad una delle scene post-credit dello scorso film di Gunn, durante la quale l'abbiamo visto tentare di riformare la sua vecchia squadra.

Cosa ve ne pare del nuovo look del personaggio di Sly? Fatecelo sapere nei commenti! Direttamente dal set di Guardiani della Galassia Vol.3, intanto, Zoe Saldana ha dedicato alcune parole al viaggio compiuto con il team Marvel fin qui.