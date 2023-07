Guardiani della Galassia Vol.3, svelato un riferimento all'arte rinascimentale!

Guardiani della Galassia Vol.3 è portato la storia del gruppo di eroi più sgangherati dell'universo su un altro livello, fornendo citazioni di altissimo livello. Oltre alla colonna sonora sempre sul pezzo, questa volta Gunn ha donato al pubblico una grande citazione all'arte rinascimentale.

Uno dei momenti più ad alto impatto del finale di Guardiani della Galassia Vol. 3 è sicuramente stato il salvataggio di Star Lord da parte di Adam Warlock. In maniera anticonvenzionale il personaggio interpretato da Will Poulter ha un arco narrativo di tutto rispetto che lo vede passare da bambino capriccioso e fastidioso ad una versione migliore di se stesso cosciente di poter usare il proprio immenso potere per aiutare gli altri e salvare vite.

Mentre una nuova teoria smentirebbe la genialità di Rocket, sui social si è finalmente cominciato a parlare di una delle citazioni più palesi e artistiche del film. Nel momento in cui Star Lord viene salvato dallo spazio, infatti, la prima inquadratura stretta mostra le dita di Peter Quill e di Adam in un riferimento diretto alla Creazione di Adamo di Michelangelo. Man mano che l'inquadratura va allargandosi, la scena ricorda sempre di più l'opera del celebre artista italiano.

