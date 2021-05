Guardiani della Galassia vol.3, svelati logo e data d'uscita del film di James Gunn!

Archiviata (ma ne siamo proprio sicuri?) la parentesi DC con il suo The Suicide Squad, James Gunn è pronto a tornare a casa: il regista sta per rimettere le mani sulla banda di supereroi più sgangherata dell'universo, regalandoci un Guardiani della Galassia vol.3 atteso come manna dal cielo dai fan Marvel.

Dopo aver rivelato l'ambientazione dello speciale natalizio di Guardiani della Galassia, dunque, Marvel è pronta a tornare a fare sul serio con Peter Quill e soci: in un video rilasciato proprio in questi minuti, infatti, sono stati resi noti la data d'uscita e il logo ufficiale del nuovo film di James Gunn.

Per quanto riguarda quest'ultimo la scelta sembrerebbe esser stata quella di scostarsi leggermente dai loghi dei primi due film di quella che è, ad oggi, una delle saghe supereroistiche più riuscite e amate di tutti i tempi. La data della release parla invece di un Guardiani della Galassia vol.3 pronto a sbarcare in sala durante il maggio del 2023, con il giorno ancora da precisare.

Insomma, dovremo attendere altri due anni prima di tornare in giro per la galassia con Star-Lord, Gamora, Groot, Drax, Mantis e Rocket: siamo sicuri, però, che il risultato ripagherà abbondantemente l'attesa. Recentemente, intanto, James Gunn è tornato a parlare del suo licenziamento da Marvel.