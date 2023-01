Guardiani della Galassia Vol.3, svelata la collezione ufficiale di Funko Pop!

Guardiani della Galassia Vol.3 è uno dei film più attesi dell'anno. Questo non comporta solo ottime prospettive di vendita dei biglietti ma anche del merchandising. In occasione dell'evento Funko Fair promosso dalla Funko Pop, il brand ha svelato la collezione esclusiva realizzata per il film.

Stiamo parlando di ben 9 Funko Pop che raffigurano tutti i personaggi. La grande novità è sicuramente Adam Warlock. Lo stile della statuina ci chiarisce anche quale, potenzialmente, potrebbe essere il suo aspetto definitivo all'interno della pellicola. Il resto della squadra viene ritratto con indosso una divisa molto fedele a quella che è stata mostrata all'interno del trailer.

Guardiani della Galassia Vol.3 segnerà l'esordio di Adam Warlock interpretato da Will Poulter. Il personaggio è una delle entità più potenti dei fumetti Marvel che ricopre un ruolo fondamentale in serie come Il Guanto dell'Infinito o Infinity Abyss. In una recente immagine trapelata di Guardiani della Galassia 3 vediamo l'Adam Warlock di Will Poulter nel suo look definitivo che si è rivelato fin da subito essere particolarmente fedele alla sua versione cartacea. La sua storia sarà probabilmente uno dei temi centrali del terzo capitolo (e a quanto pare ultimo) della saga diretta da James Gunn.

Nel frattempo Dave Bautista ha confermato l'addio a Drax motivandolo con la sua volontà di voler lavorare a ruoli sempre più drammatici e impegnati. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!