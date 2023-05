Guardiani della Galassia Vol. 3, Sean Gunn commenta il finale a sorpresa

Dopo l'analisi delle scene post-credits di Guardiani della Galassia Vol. 3, a commentare il finale della pellicola è Sean Gunn (interprete di Kraglin): in particolare, l'attore è rimasto molto sorpreso da come James Gunn abbia indirizzato la trama.

La previsione ricorrente era che il terzo capitolo della saga avrebbe compreso la morte di un Guardiano; eppure – e i fan non potrebbero esserne più felici – la storia ha rivelato il contrario. "Di certo" ha dichiarato Sean, "da parte nostra non abbiamo fatto nulla per dissuadere le voci sulle possibili morti, perché volevano che lo spettatore brancolasse nel buio", per poi aggiungere: "So che James ha giocato sulla previsione più di una volta, perciò eravamo sicuri che un personaggio importante sarebbe effettivamente morto. Mentre cercavo di capire la storia, sembrava non avesse alcun senso per nessuno. Ed è fantastico appurare tutte le destinazioni finali dei personaggi: si tratta di una storia conclusiva pur senza morti, e lo trovo davvero interessante".

Guardiani della Galassia Vol. 3 ha ottenuto una buona accoglienza da parte della critica, con una percentuale di gradimento dell'82% su Rotten Tomatoes e un punteggio di 64 su 100 secondo Metacritic. Nel cast, oltre a Sean, figurano Chris Pratt (Peter Quill/Star-Lord), Zoe Saldana (Gamora), Dave Bautista (Drax il Distruttore), Karn Gillan (Nebula) e gli altri celebri attori.

Il film ha debuttato in sala il 3 maggio 2023. L'incasso iniziale non è stato all'altezza delle aspettative, eppure Guardiani della Galassia Vol. 3 ha superato i 500 milioni al box-office. Il passaparola funziona, a quanto pare!