Guardiani della Galassia Vol.3, rivelati i poster vintage dei personaggi!

I dettagli su Guardiani della Galassia Vol.3, in uscita il 3 maggio 2023, vengono arricchiti da nuovi poster che raffigurano i personaggi principali della saga. A rivelarli è stato l'account Twitter di Multiverse Geeks, che è riuscito a scattare foto a quello di Drax, Cosmo e (almeno in parte) Star-Lord.

"I nuovi poster dei personaggi di @#GuardiansOfTheGalaxyVol3 stanno arrivando tra le strade urbane" appare scritto come descrizione del post. Salta subito all'occhio l'estetica vintage, sulla scia degli effetti grafici degli anni Ottanta – decennio dal quale proviene il protagonista Peter Quill (Chris Pratt), – così come l'originale scelta di mostrarli in una disposizione "tridimensionale".

"È stato davvero emozionante" ha dichiarato Pratt in un'intervista a ComicBook. "Mi sono emozionato per così tanti motivi che impiegherei troppo tempo e finirei con l'esaurire il tempo per l'intervista. ma, davvero, non ho parole per descrivere l'esperienza. Sono davvero grato che a dirigere il film sia stato James Gunn, con tutte le sue capacità per realizzare l'impresa, così come per il lavoro che ho ottenuto. I critici avevano detto che probabilmente sarebbe stato il primo film Marvel a diventare un flop". Eppure, l'obiettivo dello staff è sempre stato quello di "prendere questi personaggi che nessuno conosceva, farli diventare familiari per lo spettatore e compiere giri su giri intorno al mondo". In un'altra occasione, invece, Chris Pratt di Guardiani della Galassia 3 ha commentato il finale della saga MCU.

"Sono stati dieci anni incredibili" ha continuato Pratt. "Quando ho concluso, ho avuto la stessa sensazione che si prova l'ultimo giorno di scuola, l'ultimo anno. Sei così felice che sia finita, ma, al contempo, non sai se rivedrai mai più qualcuno dei tuoi amici. Alcuni andranno al college, altri molto lontano per entrare nell'esercito. È come entrare in una nuova fase, un nuovo capitolo della propria pagina. Voltare pagina".

E sembrerebbe proprio che la saga sia destinata a concludersi nel migliore dei modi: James Gunn di Guardiani della Galassia Vol.3 promette che "nessun secondo verrà sprecato".