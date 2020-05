Guardiani della Galassia 3, verso quali mondi porterà la ricerca di Gamora?

Gli eventi di Avengers: Endgame hanno profondamente segnato il MCU ed aperto la strada al futuro cinematografico della major. Una delle domande che ancora rimane insolute è "dov'è Gamora?". Dopo la battaglia finale contro Thanos la figlia adottiva del titano è scomparsa nel nulla, vediamo quindi dove potrebbe essersi nascosta.

A fornire un'interessante teoria è il portale ScreenRant, che facendo il proverbiale "2+2" ci da una possibile versione del suo viaggio post-Endgame e la spiegazione è così semplice da essere quasi ovvia.

Dopo lo snap di Thanos la Gamora del 2019 è purtroppo rientrata nella metà dell'universo annientato dal Titano, ma grazie ai viaggi temporali di Endgame abbiamo visto Zoe Saldana riprenderne il personaggio, ma nella sua versione del 2014.

Negli ultimi capitoli abbiamo saputo dallo stesso distruttore viola che il suo pianeta natale Zen-Whorebi non è stato in realtà distrutto e che, quasi privi di una vera a e propria popolazione, è diventato una sorta di paradiso... alieno.

Gamora, che non ha un vero legame con gli Avengers del (suo) futuro, per noi solidissimo presente, potrebbe quindi essere ritornata a casa, ritirandosi per un periodo più o meno breve per mettere in ordine le idee e decidere cosa ne sarà di lei adesso che è rimasta senza uno scopo.

La ricerca di Gamora sarà uno dei punti principali di Guardiani della Galassia Vol.3 e non è detto che la pellicola di James Gunn non confermi proprio questa teoria.

Alcune settimane fa il regista aveva annunciato che Guardiani della Galassia Vol.3 esplorerà anche le origini di Rocket e Groot e che, purtroppo, uno dei personaggi morirà in Guardiani della Galassia Vol.3.