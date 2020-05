Guardiani della Galassia Vol. 3, quando uscirà il film? James Gunn aggiorna

James Gunn è intervenuto per correggere un post dell'account Twitter ufficiale di AMC Theatres, che riportava il 2021 come periodo d'uscita di Guardiani della Galassia Vol. 3. In realtà Gunn ha smentito tale affermazione, anche in considerazione del suo impegno nella lavorazione di The Suicide Squad, al quale il regista si sta dedicando.

James Gunn ironicamente ha risposto al tweet di AMC Theatres:"Grazie per l'amore, AMC Theatres. Anche se non saremo nei cinema fino a poco dopo il 2021, a meno che non abbiano girato senza di me".

Dopo gli slittamenti causati dalla pandemia di Coronavirus, la prima data disponibile per Marvel Studios è il 7 ottobre 2022. Indipendentemente da ciò, James Gunn ha più volte ribadito che non inizierà a lavorare al film prima di aver terminato il suo impegno con The Suicide Squad.



Tempo fa, parlando dell'inizio della produzione di Guardiani della Galassia Vol. 3:"Penso che sarà tra un po' ma sicuramente non vedo l'ora. Sarà divertente. Ma non so con certezza quando sarà. Ma sicuramente arriverà".

Al momento Guardiani della Galassia (2014) e Guardiani della Galassia Vol. 2 (2017) sono disponibili in streaming sulla piattaforma Disney+.

Tra gli aneddoti sul franchise circolati in questi giorni uno dei più interessanti è quello che riguarda il motivo per cui Drax crede di essere invisibile.

Durante la quarantena Gunn ha interagito molto con i fan; il regista di Guardiani della Galassia ha svelato qual è il suo genere di film preferito, con una risposta che ha stupito molti suoi follower.