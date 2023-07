Guardiani della Galassia vol.3, quando esce su Disney+? Ecco la data ufficiale!

In un Marvel Cinematic Universe sempre più preso d'assalto dalle critiche impietose dei fan e degli addetti ai lavori, i Guardiani della Galassia di James Gunn hanno rappresentato ancora una volta un'isola felice, con il terzo capitolo che ha fatto ridere e commuovere tutti e che ora si appresta a sbarcare su Disney+.

Il film di cui James Gunn ha dovuto modificare un particolare arriverà infatti nel catalogo della piattaforma streaming della House of Mouse il 2 agosto, confermando quindi le previsioni che vi avevamo riportato qualche tempo fa secondo cui la data prevista per l'esordio su Disney+ sarebbe stata compresa in un periodo che va dalla fine di luglio alle prime due settimane di agosto.

Ancora pochi giorni, dunque, e potremo tornare ad emozionarci seguendo le ultime avventure (come famiglia allargata, almeno, se è vero che probabilmente continueremo a vedere i membri dei Guardiani singolarmente) di Star-Lord, Rocket, Gamora, Drax, Mantis, Groot e Nebula, ridendo delle loro gag e versando tutte le nostre lacrime davanti alle rivelazioni sul drammatico passato del procione (non ditelo davanti a lui!) interpretato da Bradley Cooper.

Insomma, la data ce l'avete, non vi resta che fissare il giorno sul calendario: fino ad allora, per chi volesse approfondire, qui trovate una scena tagliata di Guardiani della Galassia vol.3 con l'Adam Warlock di Will Poultier.