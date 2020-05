Guardiani della Galassia Vol.3 doveva uscire al posto di Black Widow: cos'è successo?

A quanto pare il lockdown è stato solo una delle cause del rallentamento del Marvel Cinematic Universe: infatti alcuni indizi suggerirebbero che Guardiani della Galassia VOl.3 sarebbe dovuto uscire ieri 1° maggio... La Marvel ci sta forse dicendo che Black Widow ha rischiato di non vedere mai la luce? Cosa le ha fatto cambiare idea?

Al Comic-Con di San Diego del 2018 la Marvel annunciò che James Gunn era in procinto di lasciare il franchise a causa di alcune divergenze con la produzione e all'epoca la notizia fu accolta con grande dispiacere dai fan della saga spaziale, avendo Gunn diretto i primi due capitoli con Chris Pratt, Zoe Saldana e Dave Baurista.

Ancora non si sapeva nulla di una terza istallazione dei Guardiani poiché Avengers: Endgame ancora lontano e le uniche notizie sul futuro del MCU all'epoca riguardavano Spider-Man: Far From Home.

Sembra però che la scelta improvvisa abbia portato ad una repentina modifica del calendario di uscite. È infatti emerso che i membri del cast erano stati chiamati sui set di Atlanta per un determinato periodo e che lo slot previsto per l'uscita del film sarebbe dovuto essere quello successivamente occupato da Scarlett Johansson e dalla sua Natasha Romanoff.

Dopo la rottura con la Disney, Gunn è stato immediatamente contattato dalla Warner Bros. per The Suicide Squad, lavoro che lo vede tutt'ora impegnato, e solo dopo molto tempo riallacciò i rapporti con la House of Mouse, che lo mise nuovamente alla regia dei Guardiani e ne posticipò la distribuzione.

La scelta è stata probabilmente dettata dallo splendido lavoro fatto con i primi due film e dallo speciale rapporto che il regista aveva creato tra attori e troupe, vero punto di forza delle pellicole di successo.

È quindi vero che dovremo aspettare almeno fino al 2023, ma ci sono ottime probabilità che Guardiani della Galassia Vol.3 sia tanto memorabile quanto i precedenti Awesome Mix.

A proposito di musica, sapevate che la colonna sonora di Guardiani della Galassia 1 e 2 è su Spotify? E se vi dicessimo che Sylvester Stallone potrebbe tornare nel MCU?