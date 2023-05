Guardiani della Galassia vol.3, quale personaggio sei in base al tuo segno zodiacale?

Guardiani della Galassia vol.3 sembra aver finalmente convinto i fan del Marvel Cinematic Universe dopo un periodo ritenuto dai più abbastanza deludente, riaccendendo quindi l'entusiasmo nei confronti del franchise o, quantomeno, dei personaggi sviluppati da James Gunn: è il momento giusto, dunque, per tornare a giocare con i segni zodiacali.

Mentre in giro si parla di un possibile Guardiani della Galassia 4, un articolo pubblicato da Collider ci fornisce infatti lo spunto per associare ogni personaggio di questo capitolo conclusivo (?) dell'epopea galattica dell'MCU ad un segno zodiacale: quale sarà il personaggio più adatto alle vostre caratteristiche?

Si parte con l'indubbiamente Ariete Drax, impulsivo, leale e talvolta vittima di istinti un tantino aggressivi; si passa quindi a Gamora, testarda e pronta a combattere per coloro che ama, proprio come un Toro; la parte più infantile dei Gemelli sembra invece ben rappresentata da Adam Warlock (che, chissà, un giorno potrà magari mostrarne anche gli aspetti più riflessivi), mentre il più riservato Kraglin è decisamente un Cancro, come urlano a gran voce il suo cuore tenero (vedere il rapporto con Cosmo) e il suo esser sempre pronto ad aiutare gli amici nel momento decisivo.

Intelligente, creativo e decisamente impulsivo, Rocket è invece un tipico Leone, mentre il carattere introverso e la tendenza a serbare rancore di Nebula ne fanno una perfetta Vergine; Groot, dall'alto della sua meravigliosa capacità di indicare la via giusta da seguire ai suoi amici, è poi decisamente una Bilancia, così come l'estroverso e innamorato del brivido Star-Lord è un innegabile Sagittario.

Facciamo infine un salto indietro nel tempo per scovare i nostri Capricorno, Acquario e Scorpione (rispettivamente Ronan, il Collezionista e Yondu), mentre la commovente empatia di Mantis non può non renderla la Pesci del lotto. Vi trovate d'accordo con queste indicazioni? Diteci la vostra nei commenti! Segni zodiacali a parte, intanto, qui trovate una commossa Florence Welch davanti al finale di Guardiani della Galassia vol.3.