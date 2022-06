Guardiani della Galassia Vol.3, anche Nico Santos di Superstore nel cast del film

Abbiamo recentemente scoperto della presenza di Maria Bakalova nel cast di Guardiani della Galassia Vol.3 e adesso viene viene rivelato che anche la star di Crazy Rich Asians, Nico Santos, sarà nel film Marvel.

La notizia arriva quando le riprese di Guardiani della Galassia Vol.3 sono ormai concluse. L'attore di Superstore interpreterà un ruolo che non è stato ancora rivelato, e considerando che oltre a lui si sono aggiunte anche Bakalova e Daniela Melchior, ci si chiede cosa abbia in serbo Gunn per questo treequel. Potremmo infatti vedere personaggi nuovi e attesi, che farebbero il loro esordio sul grande schermo. Ma sembra che per avere più informazioni bisognerà ancora attendere un po'.

Gli attori precedentemente citati potrebbero oppure no avere un futuro nel MCU, ma sicuramente non lo avranno in un altro film dei Guardiani della Galassia, in quanto questo capitolo conclude le avventure della squadra. Al termine delle riprese Gunn ha definito questa pellicola "la fine di un'era", che è durata ben 10 anni. Il tutto si è chiuso con questa pellicola la cui lavorazione ha previsto 100 giorni di riprese e 3000 inquadrature.

Guardiani della Galassia Vol. 3 arriverà sui nostri schermi nel Maggio 2023. Ma niente paura, perché prima ci sarà lo speciale natalizio, in uscita quest'anno.