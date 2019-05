Avengers e Game of Thrones collidono di nuovo grazie al combattimento fra Nebula e Cersei

Il mese scorso vi abbiamo parlato delle similitudini fra GOT e Avengers: Endgame, e adesso i due mondi tornano a collidere grazie alle attrici Karen Gillan e Lena Headey, interpreti rispettivamente di Nebula e Cersei Lannister.

"Stiamo ottenendo parecchio lavoro ben fatto" ha scritto la co-protagonista di Guardiani della Galassia, aggiungendo: "Spoiler. Questo non ha niente a che fare con il film."

Il video, che mostra le due attrici lottare in palestra, è riportato in calce all'articolo.

Prima che iniziate a fasciarvi la testa e a creare nuove teorie per il prossimo capitolo della saga space-opera creata da James Gunn, però, vi fermiamo subito: no, Lena Headey non ha firmato con i Marvel Studios di Kevin Feige e le due non si trovano in quella palestra per la pre-produzione di Guardiani della Galassia 3, che non è neppure iniziata.

La Gillan e la Headey si trovano probabilmente sul set del thriller Gunpowder Milkshake, opera di cui al momento si sa poco se non che avrà un cast di sole donne e sarà ispirato a Kill Bill e Baby Driver.

Dopo Avengers: Endgame, nel quale ha brillato, la Gillan riprenderà il ruolo di Nebula nel prossimo capitolo della saga dei Guardiani, che sarà scritto e diretto da James Gunn. Le riprese inizieranno nel 2020, quando il regista avrà completato quelle di The Suicide Squad.