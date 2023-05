Guardiani della Galassia Vol.3, Nathan Fillion: 'I film mi hanno fatto diventare un fan'

Guardiani della Galassia Vol.3 è ormai sbarcato nei cinema italiani decretando la fine della saga Marvel Cinematic Universe diretta da James Gunn. Uno dei collaboratori storici del regista, Nathan Fillion ha parlato con Comicbook.com del suo amore per il franchise e di come preferisca i film ai fumetti.

Le proiezioni di incasso per il primo weekend di programmazione di Guardiani della Galassia Vol. 3 si prospettano peggiori del secondo capitolo nonostante l’hype che si è creato per l’ultimo film dell’uomo a capo della direzione creativa dell’universo cinematografico DC.

Nathan Fillion, attore che ha già collaborato in passato con Gunn e interprete di Master Karja ha parlato in un’intervista del suo amore per il franchise del regista, di come preferisca decisamene i film ai fumetti dei Guardiani e di come si senta a sapere che questo fosse l’ultimo film del filmmaker riguardante la banda di Star-Lord: “Per me, come fan, è un momento triste. Amo questi film. E conoscevo bene il fumetto. Non mi piaceva il fumetto, ma adoro i film. Di fatto questi film mi hanno fatto diventare un fan e mi fanno venire voglia di continuare a vederli. Mi fanno interessare ai personaggi e se un film mi fa provare qualcosa sento che i miei soldi siano stati spesi bene per quanto riguardi l’intrattenimento”.

Fillion ha anche risposto a proposito del divertirsi e dell’improvvisare sul set: “Sicuramente è iniziato in un modo ed è finito in maniera molto diversa. Abbiamo riso durante il percorso, ma ci sono state delle prove anche nell’improvvisare. A volte mi sento come se stessi facendo un lavoro atto a fa crescere la storia e a volte mi pare di stare solo cercando di intrattenere il mio amico che guarda tutto su un monitor nella stanza accanto, ridendo a crepapelle. Finché si diverte, io mi sento bene”.

Un Nathan Fillion spregiudicato e sicuro del suo lavoro sul set del compagno d’armi che gli ha permesso di essere ancora una volta parte del Marvel Cinematic Universe.

Per i più dubbiosi e indecisi riguardo l’ultima opera di James Gunn, lasciamo la recensione di Guardiani della Galassia Vol.3, sperando possa essere di aiuto per scegliere se correre ad acquistarne i biglietti.