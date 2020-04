Guardiani della Galassia Vol. 3: Michael Rooker tornerebbe in un altro ruolo

Michael Rooker, ha ammesso che tornerebbe volentieri nel franchise di Guardiani della Galassia in un nuovo ruolo ma si è detto assolutamente contrario al ritorno di Yondu, dopo quello che è accaduto in Guardiani della Galassia Vol. 2. Il destino di Yondu, secondo Michael Rooker, dovrebbe essere rispettato e non bisognerebbe tornare indietro,

Yondu è morto sacrificando la propria vita per salvare Peter Quill (Chris Pratt), dopo averlo aiutato a sconfiggere il padre, Ego (Kurt Russell). Sia Rooker che James Gunn hanno concordato di non far resuscitare Yondu. Il regista è stato categorico:"Non sarà mai riportato in vita finché ci sarò io".



Un'opinione che trova conferma nelle parole di Michael Rooker in un podcast con Michael Rosenbaum:"Assolutamente no, sono morto. Sono morto. Il mio personaggio è morto. Interpreteri qualcos'altro ma perchè dovrei voler interpretare Yondu? Yondu ha avuto un trascorso meraviglioso, il lancio più incredibile che avrei mai voluto nella storia dell'MCU".

Rooker ha ribadito di essere dalla parte di James Gunn:"Ci sono conseguenze quando muori, dovresti rimanere morto! Per cosa diavolo dovrebbe tornare? Perché devono far ritornare tutti questi tontoloni dalla morte? Fatemi il piacere. Andate avanti e fate un altro film". Gunn ha fatto gli auguri a Rooker nei giorni scorsi per il suo compleanno.

L'addio di Yondu è un momento epico:"Quando prendo la testa di Chris Pratt e il suo viso tra le mie mani, durante Guardiani della Galassia Vol. 2, è stato un momento bellissimo, bellissimo, bellissimo".

In questi giorni di quarantena, Chris Pratt ha imitato Wolverine con il suo taglio di capelli.