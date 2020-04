Guardiani della Galassia Vol.3: Kraglin avrà un ruolo più ampio?

Negli ultimi mesi James Gunn è stato molto attivo sui suoi canali social, sia su Twitter che su Instagram, e proprio durante un botta e risposta con i fan in alcune stories ha rivelato qualche dettaglio in più sul suo prossimo Guardiani della Galassia Vol.3, che concluderà la sua trilogia iniziata nel 2014.

Dopo aver catalizzato l'attenzione con le sue classifiche su Twitter, James Gunn ha confermato a un fan curioso che il personaggio di Kraglin, interpretato da suo fratello Sean Gunn, avrà un ruolo più ampio nel terzo film dedicato ai Guardiani della Galassia della Marvel, sul quale il regista si metterà al lavoro una volta completata la post-produzione di The Suicide Squad (e naturalmente una volta risolta l'attuale emergenza sanitaria). Al termine di Guardiani della Galassia Vol.2, il personaggio di Kraglin rimaneva sconvolto dalla morte di Yondu (Michael Rooker), il ché lo portava a un avvicinamento proprio verso il team dei Guardiani, diventandone una sorta di membro onorario. Già solo questo dovrebbe suggerire uno spazio maggiore per il personaggio nel prossimo film.

In precedenza, Gunn aveva annunciato che nel terzo film qualcuno inevitabilmente dovrà morire: tra le tante domande che gli utenti hanno posto al regista, infatti, c'è stata prevedibilmente la fatidica: "Morirà qualcuno in Guardiani della Galassia Vol.3?" Lapidaria la risposta di Gunn: "Sì". Impossibile per ora, ovviamente, interpretare l'entità della cosa: sarà un personaggio principale? O si tratterà di morti di poco conto piuttosto scontate in un film del genere? Questo, ovviamente, lo scopriremo soltanto con l'uscita del Vol.3.

Infine, Gunn ha confermato di non avere altri piani alla Marvel dopo la realizzazione del terzo Guardiani: "Avevo pianificato di fare una trilogia dall'inizio se il primo avesse funzionato", per poi aggiungere: "non ho intenzione di farne un quarto".