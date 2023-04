Guardiani della Galassia Vol.3, James Gunn: 'Ci saranno momenti da lacrime di gioia'

Guardiani della Galassia Vol.3 è uno dei film più attesi della stagione con il regista James Gunn che ha portato a conclusione la sua trilogia Marvel e con i fan che si preparano a una trama che promette drammi cinematografici che metteranno a dura prova gli spettatori. Il regista, però, assicura che le lacrime saranno anche di gioia.

James Gunn ha recentemente parlato di tre nuovi personaggi di Guardiani della Galassia Vol.3, in uscita nei cinema il 3 maggio 2023, aumentando ancora di più, se possibile, l’hype intorno alla sua ultima creazione.

In merito ai timori di una storia tragica e troppo difficile da accettare Gunn ha invece parlato a Collider di come il film farà sicuramente salire il nodo in gola agli spettatori, ma non soltanto per gli aspetti tristi della trama e della fine di un ciclo.

Queste le parole del regista a proposito delle prime reazioni e delle lacrime che il pubblico spenderà: “Dipende da quanto facilmente uno pianga. So che un sacco di gente ha pianto durante le prime visioni, quindi immagino che la gente piangerà. Ci sono un sacco di avvenimenti da lacrime, ma non soltanto lacrime di tristezza. Ci sono un sacco di momenti da lacrime di gioia nel film".

Gunn ha diretto tutti e tre i film della saga e in un altra conferenza al Le Bristol hotel aveva rivelato: “Negli ultimi undici anni probabilmente ho speso il 60% del mio tempo a pensare a Guardiani della Galassia. La cosa ha praticamente monopolizzato la mia vita. La cosa è strana, perché ora dovrò sistemare il mio mondo verso qualcos’altro rispetto ai Guardiani. Ed è difficile. Ma, francamente, è anche un sollievo il fatto che abbiamo finito la trilogia e in un modo che ci renda orgogliosi, riuscendo a dare a ogni personaggio la dignità che meritasse”.

Gia sappiamo che il terzo capitolo verterà principalmente sulla storia di Raccoon Rocket, che il regista ha più volte menzionato come il vero protagonista della trilogia.

A proposito del fatto che questa sarà l’ultima volta che vedremo al cinema questo team di Guardiani, Zoe Saldana ha dichiarato di non voler vedere sparire Gamora con Guardiani della Galassia Vol.3.