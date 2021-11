Guardiani della Galassia Vol.3, James Gunn svela quale personaggio avremmo potuto vedere

Finalmente inizieranno le riprese di Guardiani della Galassia Vol 3. L'uscita del film del Marvel Cinematic Universe è prevista per il 2023, e segnerà l'addio di Bautista al ruolo di Drax. James Gunn in una recente intervista ha parlato del suo cast, e in particolare ha svelato quale personaggio del MCU avrebbe dovuto essere presente.

Secondo quanto riportato dal regista, l'attore di Eternals Kumail Nanjiani avrebbe dovuto originariamente avere un ruolo molto piccolo in Guardiani della Galassia Vol. 3. A impedire questa apparizione è stato però proprio Eternals, film in cui Nanjiani interpreta uno dei personaggi principali. Secondo quanto si è vociferato, infatti, pare che sarebbe stato impossibile per lui mantenere entrambi gli impegni a causa delle tempistiche particolari dettate dal covid-19.

In verità non sembra fosse davvero un problema organizzativo, come ammesso dallo stesso Gunn. "Dal mio punto di vista io avevo scritto un cameo per il mio amico [Nanjiani] in Guardiani della Galassia vol. 3", ha dichiarato il regista. "Quando Kevin Feige mi ha telefonato dicendomi che avevano un ruolo primario per Kumail in Eternals, io ho detto che chiaramente avrei preferito vederlo interpretare quello che la mia parte. Non ricordo che avesse qualcosa a che fare con l'organizzazione".

Il regista ha poi parlato del ruolo che aveva pensato per Nanjiani in Guardiani della Galassia Vol.3. "Era un personaggio funzionale con poche righe, che non si basava su nessun personaggio 'affermato' dei fumetti della Marvel", ha spiegato Gunn. "Era principalmente un modo per me per rivedere il mio amico per un paio di giorni sul set! Non si trattava di un ruolo che gli avrebbe potuto impedire di fare qualcosa di considerevole [come Eternals]".