Guardiani della Galassia Vol.3, James Gunn: 'Rocket è il vero protagonista dei Guardiani'

I Guardiani della Galassia Vol.3 è sempre più vicino e James Gunn continua la sua incessante attività di promozione parlando a Total Film dell’importanza di Rocket nella saga Marvel e di come il bisogno di finire di raccontare la storia del personaggio sia stata la ragione principale per cui è tornato a dirigere il terzo capitolo del franchise.

James Gunn aveva già parlato del ruolo fondamentale di Rocket e già dal primo trailer de I Guardiani della Galassia Vol.3 si è intuita la centralità del procione antropomorfo nella costruzione del terzo film.

In una delle ultime interviste prima della pubblicazione del finale della trilogia James Gunn, che nel frattempo è diventato il vero deus ex machina del nuovo universo cinematografico DC, è tornato a parlare nuovamente del suo amore per il personaggio e della centralità del suo arco narrativo: “Per me la cosa più importante da raccontare era la storia di Rocket e solo di seguito tutto il resto. Rocket è il protagonista dei Guardiani e per me è stato sempre il centro di tutto. Questo film onora completamente quest’idea. Il motivo per cui sono tornato e ho deciso di fare questo film è perché sentivo che la storia di Rocket andava raccontata e dopo il Vol.2 era rimasta in sospeso. Quindi questa è la cosa più importante”.

La sinossi ufficiale del terzo capitolo ci presenta i Guardiani che si stanno adattando alla vita su Knowhere quando il passato di Rocket torna per sconvolgere le esistenze dello strano gruppo di eroi costringendoli a una nuova missione per salvare la vita del mutante.



I primi due trailer hanno preoccupato i fan riguardo il destino di Rocket e l’idea stessa di un finale che chiuda la storia può essere un indizio di quello che ci aspetterà una volta che il film sarà sbarcato nei cinema.

Nell’attesa di sapere cosa succederà nell’ultimo lavoro di Gunn vi lasciamo alle parole di Chris Pratt sul finale della saga de I Guardiani della Galassia, franchise che sembrava dovesse avere un ruolo secondario nel Marvel Cinematic Universe e che si è dimostrato, anni dopo, come uno dei punti di forza dell’intera produzione della casa delle idee.