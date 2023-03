I Guardiani della Galassia Vol.3: James Gunn rivela il suo preferito della trilogia

Il 3 maggio 2023 si concluderà la trilogia de I Guardiani della Galassia con l’uscita nei cinema del terzo capitolo della saga Marvel diretta da James Gunn. In una post su Instagram, il regista ha rivelato quale dei tre film sia il suo preferito.

Come un genitore che dovesse dichiarare quale dei suoi tre figli sia il preferito, o forse non così tanto: nella discussione sotto un post che serviva a presentare l’Alto Evoluzionario interpretato da Chukwudi Iwuji un fan ha chiesto a Gunn se quest’ultimo fosse il film preferito della saga con il regista che non si è lasciato pregare nel lasciarsi andare con un perentorio: “Yes, for sure”.

Una risposta tanto secca da far sembrare quasi che il regista del Missouri abbia voluto snobbare i due capitoli precedenti, sicuro della sua ultima creatura.



Resta naturalmente da vedere se la risposta sia stata del tutto sincera o soltanto dettata dalla necessità di fare marketing rispetto all’opera che sta per essere presentata. Quello che intanto sappiamo per certo è che I Guardiani della Galassia Vol.3 sarà uno dei film più lunghi del Marvel Cinematic Universe.

In attesa di poterci sedere sulla comoda poltrona di una sala e verificare di persona se davvero l’ultima avventura di Rocket e di tutta la compagnia di Star Lord riesca a essere superiore alle due opere che l’hanno preceduta. Fino al 3 maggio vi lasciamo come assaggio l’ultimo trailer de I Guardiani della Galassia Vol.3 distribuito durante il Super Bowl del 2023.