Guardiani della Galassia Vol.3: James Gunn rivela il destino dell'Alto Evoluzionario

Guardiani della Galassia Vol.3 ha concluso la saga della banda guidata da Star-Lord raccontando la difficile storia di Rocket e presentando un villain carismatico e terribile come l’Alto Evoluzionario. In un tweet di risposta a un fan, James Gunn rivela quale sia stato il destino del cattivo al termine delle vicende narrate nel film.

Dopo aver spiegato nel dettaglio tutte le sue impressioni su Guardiani della Galassia in una conferenza stampa dedicata, James Gunn continua a discutere della sua ultima opera con i fan sfruttando Twitter come intermediario.

A una precisa domanda riguardante il fato dell’Alto Evoluzionario una volta graziato dai Guardiani, il regista ha risposto: “È imprigionato a Knowhere”.

Nella stessa discussione Gunn ha rivelato i motivi dietro la scelta di non far uccidere il personaggio: “È il culmine del viaggio di Rocket. Il suo cambiamento avviene quando non lo uccide: passa dall’essere il Guardiano meno empatico a quello più empatico. Sembra stupido che si rifiuti di ucciderlo e poi lo lasci su una nave che esplode. E sì, c’è una scena eliminata. È davvero grandiosa, ma ha incasinato il tirmo del finale. La vedrete negli extra”.

La conferma del fatto che l’Alto Evoluzionario sia ancora vivo ci fa ben sperare per un suo ritorno in qualche nuovo film dell’Universo Cinematografico Marvel, visto anche l’apprezzamento da parte del pubblico di un villain tanto malvagio e praticamente privo di emozioni positive.

Per i più appassionati e curiosi lasciamo un articolo che analizza per bene tutti gli easter egg presenti in Guardiani della Galassia Vol.3.