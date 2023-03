Guardiani della Galassia Vol. 3, James Gunn promette:'Nessun secondo verrà sprecato'

Nonostante sia molto impegnato nella direzione dei DC Studios insieme a Peter Safran, James Gunn tornerà al cinema a breve con il terzo e ultimo capitolo di Guardiani della Galassia per il Marvel Cinematic Universe. Il regista ha risposto ad un fan su Twitter che chiedeva conferme sull'effettiva durata del Volume 3, ossia 2 ore e 29 minuti.

"È più o meno così lungo, anche se non ancora esatto. E lo prometto, non un secondo sarà sprecato. Non c'è del riempitivo. Era necessario sperimentare l'intero arco narrativo di tutti i personaggi principali dei Guardiani non solo per questo film ma anche per la trilogia (o dovrei dire oltre alla trilogia)" ha dichiarato il regista, smorzando subito le ipotesi che 'oltre alla trilogia' significhi un possibile quarto film:"Oltre alla trilogia è la trilogia più Holiday Special e Endgame" ha subito chiarito. Su Everyeye potete recuperare la recensione di Guardiani della Galassia Volume 2.



James Gunn ha confessato di essere entusiasta del film e del minutaggio e che la lunghezza sarà proprio intorno alle 2 ore e 29 minuti, nonostante venga inclusa la durata dei titoli di coda nel conteggio.



Guardiani della Galassia Volume 3 comprende nel cast Chris Pratt nel ruolo di Star-Lord, con Zoe Saldana, Karen Gillan, Sean Gunn, Dave Bautista, Pom Klementieff e le voci di Bradley Cooper e Vin Diesel.

Nel cast anche Will Poulter nel ruolo di Adam Warlock, tra le new entry.