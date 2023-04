I Guardiani della Galassia Vol. 3: James Gunn ci presenta il nuovo personaggio Blurp

James Gunn torna a parlare de I Guardiani della Galassia Vol.3 a poche settimane dall’uscita nei cinema del terzo capitolo di una delle saghe più divertenti dell’intero MCU. In un’intervista con Empire il regista si sofferma sulla figura di Blurp, una strana creatura che i più attenti hanno visto nel trailer del suo ultimo lavoro.

I guardiani della Galassia Vol.3 potrebbe essere quello di cui la Marvel abbia bisogno per risollevare le sorti del suo universo cinematografico dopo i flop dei prodotti più recenti.

E se la casa delle idee ha da sempre centellinato la presenza di creaturine simpatiche all’interno dei suoi film (forse per evitare un possibile effetto boomerang come successo in Star Wars), I Guardiani della Galassia Vol.3, oltre a riportare al cinema alcuni tra i personaggi più adorabili del MCU segnerà l’esordio di un adorabile alieno chiamato Blurp.

James Gunn ha scherzato a proposito della sua presenza: “Probabilmente il più importante personaggio dell’universo Marvel da qui in avanti sarà Blurp. Blurp all’inizio è l’animaletto domestico di uno dei Ravagers, il quale se lo porta dietro. Blurp è quello che conosciamo come un F’saki peloso. Nel primo film c’era questo tavolo di Orloni su cui si scommetteva con una bestia che mangiava gli animali. La cosa più grande mangiava le cose più piccole. Quella cosa era un F’saki non peloso. Blurp è un F’saki peloso. In pratica è questo. Un animale domestico”.



A proposito di personaggi adorabili, James Gunn ha già spiegato che il vero protagonista de I Guardiani della Galassia Vol.3 sarà Rocket, di cui verranno esplorate le origini in un’epica battaglia contro l’Alto Evoluzionario, villain che lo ha reso quello che è.