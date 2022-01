Guardiani della Galassia Vol. 3, James Gunn:'Per questo team sarà l'ultima volta'

James Gunn tornerà a dirigere un film Marvel con Guardiani della Galassia Vol. 3. Il regista ha confermato che si tratterà dell'ultimo capitolo cinematografico che vedrà protagonista questo team di supereroi. Il primo film dei Guardiani riscosse un enorme successo, per le sue peculiarità piuttosto uniche nell'MCU.

Intervenuto al podcast Hero Nation di Deadline, James Gunn ha stuzzicato i fan, dichiarando che il terzo film li sorprenderà, definendolo 'grande e oscuro'. Il regista, qualche giorno fa, ha confessato che avrebbe voluto un budget da 500 milioni di dollari.



"Questa è la fine per noi. Questa è l'ultima volta che le persone vedranno questo team di Guardiani... Voglio soltanto essere fedele ai personaggi, voglio essere fedele alla storia e voglio dare alle persone la conclusione che meritano per la trama; è sempre un po' spaventoso. Sto facendo del mio meglio" ha dichiarato Gunn.



Non è la prima volta che il regista avvisa i fan sull'addio dell'attuale formazione di Guardiani; in futuro vedremo protagonisti differenti.

Ci sono ancora molte domande senza risposta sul futuro del franchise. Peter Quill & co. saluteranno al termine del Volume 3 ma chi saranno i futuri Guardiani? Marvel riuscirà a replicare il successo di questa trilogia?



Riuscirà James Gunn a differenziare Guardiani 3 e The Suicide Squad?