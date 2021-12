Guardiani della Galassia Vol.3, James Gunn parla della performance di Chukwudi Iwuji

Le riprese di Guardiani della Galassia Vol 3 sono iniziate circa un mese fa, e i fan continuano ad essere curiosi circa il ruolo di Chukwudi Iwuji, attore di Peacemaker inserito nel film di James Gunn. Proprio il regista ne ha recentemente parlato in un Tweet... più o meno.

La star di Peacemaker apparirà nella terza pellicola di Guardiani della Galassia in un ruolo ancora non definito, e ovviamente il pubblico vuole saperne di più. Alla richiesta di un fan circa la possibilità di avere più informazioni su cosa stia accadendo, il regista ha risposto in un tweet: "Sto riprendendo una meravigliosa performance di Chukwudi Iwuji".

Parole importanti, che però non ci stupiscono. Gunn non ha mai fatto mistero della sua ammirazione per l'attore, tanto da richiamarlo subito dopo aver girato insieme Peacemaker. Tuttavia, come abbiamo già detto, non è ben chiaro che ruolo avrà Iwuji in questo film, ma sembra che si tratti di una parte molto ambita.

Secondo molti potrebbe vestire i panni del grande cattivo della pellicola, che secondo alcune speculazioni sarebbe l'Alto Evoluzionario, ovvero Herbert Edgar Wyndham. E' da molto che tutti pensano che sarà proprio lui il cattivo del film, poiché è il creatore di Rocket nei fumetti, e sappiamo che il Vol. 3 si concentrerà proprio sulle origini del procione. Voi cosa ne pensate? Iwuji vestirà i panni dell'Alto Evoluzionario in Guardiani della Galassia Vol. 3?