Guardiani della Galassia Vol.3: James Gunn non ha fretta di vederlo in streaming

Guardiani della Galassia Vol.3 sta ancora riscuotendo un discreto successo al box office e, mentre in molti hanno fatto di tutto per poter vedere nelle sale l’ultimo film della trilogia di James Gunn, c’è una parte del pubblico che ha preferito restare a casa scegliendo di aspettare l’uscita in streaming. E ora comincia a farsi impaziente.

Abbiamo riportato la notizia dell’uscita in streaming anticipata di Fast X e, anche se l’avere una finestra cinematografica sempre più ridotta sembra stia diventando la norma a Hollywood, James Gunn vuole che il suo gioiellino continui a godersi lo spazio e il successo nelle sale prima di approdare sulle televisioni di tutto il mondo.

In risposta a un fan che gli domandava dell’uscita del film per il mercato domestico, il regista ha spiegato candidamente: “È ancora quarto al box office. Godiamoci il cinema”.

Una scelta, quella della Disney, che pare in controtendenza e che decide di privilegiare un mercato più tradizionale andando allo stesso modo a salvaguardare l’esperienza cinematografica per come la conosciamo dopo che la pandemia e l’avvento dello streaming hanno cambiato il panorama tanto per il pubblico quanto per gli addetti ai lavori, che hanno cominciato, volentieri o meno, ad adattarsi ai nuovi scenari.

In attesa di capire quando Guardiani della Galassia lascerà la sua dimensione cinematografica per essere pubblicato sulla piattaforma della casa di Topolino, vi lasciamo a un’analisi che cerca di capire la natura animalista di Guardiani della Galassia Vol.3.