Guardiani della Galassia Vol. 3, James Gunn:'Le truffe dei casting sono disgustose!'

Il regista James Gunn, ha messo in guardia i fan della presenza di truffe legate ai casting di Guardiani della Galassia Vol. 3, terzo capitolo della trilogia del Marvel Cinematic Universe diretta proprio da Gunn. Secondo diverse persone alcune società di casting hanno millantato offerte di lavoro nel film.

James Gunn ha confermato che si tratta soltanto di truffe, anche perché le riprese di Guardiani 3 sono terminate il mese scorso e questi annunci continuano a circolare.

Il regista ha pubblicato un post sui social rivolgendosi ai fan.



"Ok, è disgustoso. Le persone dovrebbero fare attenzione ad aziende come Nine9dotCOM che derubano le persone e sfruttano i loro sogni. Per l'ennesima volta, questo annuncio di casting è una stronzata: abbiamo finito di girare un mese fa" ha sottolineato con rabbia Gunn.

Nonostante sia stata chiamata in causa nel tweet, Nine9dotCOM non ha ancora risposto all'accusa del regista.



Gunn aveva commentato anche un post che li definiva 'artisti della truffa'; le vittime di questi raggiri affermano di aver pagato una quota una tantum prima di iscriversi a ulteriori rate mensili, sebbene non ci sia nulla di vero.

Come ha ripetuto anche James Gunn, le riprese di Guardiani della Galassia 3 sono finite il mese scorso e l'uscita del film è prevista per il 5 maggio 2023.



Qualche settimana fa Dave Bautista ha salutato Guardiani della Galassia, ammettendo di non trovare le parole per descrivere la commozione di questo momento.