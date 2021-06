Guardiani della Galassia Vol. 3, James Gunn ha iniziato a creare lo storyboard

La fase successiva alla pre-produzione di Guardiani della Galassia Vol. 3 sta entrando finalmente nel vivo. Mentre si appresta a terminare le riprese di Peacemaker, nuova serie di HBO Max con protagonista John Cena, James Gunn ha confessato in un tweet di essere già al lavoro sullo storyboard di Guardiani della Galassia Vol. 3.

Gunn ne ha parlato al termine di un elogio rivolto a Kurt Russell:"In realtà mi faceva ridere ogni volta che Kurt lo diceva, così come Rocket si toccava tristemente il viso in seguito, chiedendosi se avesse davvero la forma di un triangolo. Dato che sto disegnando gli storyboard proprio in questo momento per Vol. 3, un compito noioso, è bello ricordare questi momenti divertenti". James Gunn ha già confermato che Guardiani della Galassia Vol. 3 sarà l'ultimo e non proseguirà nella regia di altri capitoli.



Gli storyboard di James Gunn sono piuttosto famosi, perché il regista è solito abbozzare ogni singola ripresa, spesso condividendo gli storyboard sui social media dopo l'uscita dei suoi progetti.

Guardiani della Galassia Vol. 3 sarà il decimo film della Fase 4 del Marvel Cinematic Universe, e vedrà la luce nelle sale americane dal 5 maggio 2023.

Nel cast torneranno i protagonisti storici del franchise come Chris Pratt e Zoe Saldana. Gunn tornerà alla regia Marvel dopo aver girato The Suicide Squad.



James Gunn venne licenziato da Disney in seguito ad alcuni vecchi e controversi tweet riemersi dopo anni.