Guardiani della Galassia vol. 3, James Gunn elogia Chukwudi Iwuji: 'E' unico'

Tra i ruoli più memorabili in Guardiani della Galassia vol. 3 c'è quello di Chukwudi Iwyji: un villain spietato e sfaccettato, ma soprattutto "unico".

E' così che l'ha definito James Gunn. Nello specifico, ecco le parole del regista, per Variety: "Ho avuto la sensazione che Chuk potesse portare qualcosa di unico al ruolo". E ancora: "E' stato, insieme a Viola Davis e Margot Robbie e Benicio Del Toro e altri, uno degli attori con il quale ho avuto il piacere di lavorare".

Chukwudi Iwuji si è mostrato inizialmente molto sorpreso dalla scelta: "Gli ho detto scherzosamente, 'James, è questo il momento in cui mi dici che in realtà volevi prendere Chiwetel Ejiofor e vi siete confusi con i nomi?' Lui mi ha risposto 'In realtà, voglio che tu sia il villain principale in Guardiani della Galassia 3' ".

Poi l'attore ha richiamato una delle serie tv più conosciute al mondo: "E' stato tipo il momento in The Simpsons dove confondi Homer Simpson, e lui fa l'occhiolino. Continuo ad osservarlo". Un rimando piuttosto bizzarro, ma efficace per capire come si è sentito Chukwudi Iwyji.

Siete d'accordo con le affermazioni di James Gunn? Pensate che l'interpretazione di Chukwudi sia stata unica? Fatecelo sapere nei commenti! Per concludere, vi rimandiamo alla nostra recensione di Guardiani della Galassia vol. 3, non perdetevela!