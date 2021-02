Guardiani della Galassia Vol. 3, James Gunn lo conferma ancora: le riprse nel 2021

Ci aveva già pensato in un Q&A di qualche giorno fa con i fan, ma quando ha visto una notizia riportata con il punto interrogativo via social, James Gunn ha voluto confermare senza altro dubbio alcuno l'inizio ufficiale delle riprese dell'attesissimo Guardiani della Galassia Vol. 3 entro la fine del 2021.

Lo ha fatto con la sua solita semplicità, condividendo prima la notizia che dava le riprese nel 2021 con un punto interrogativo, e poi rispondendo sostanzialmente alla domanda con un direttissimo "sì". Dunque non appena terminerà la produzione e post-produzione della sua Peacemaker per HBO Max con protagonista John Cena, Gunn tornerà quasi immediatamente al lavoro per rimettere finalmente le mani alla sua Banda di Ca**oni targati Marvel Studios.



La cosa, comunque, aveva già trovato conferma qualche tempo fa: a tal proposito, ecco quando e dove avranno luogo le riprese di Guardiani della Galassia vol.3; sempre James Gunn, inoltre, qualche tempo fa ha confermato la morte di un personaggio in vista di Guardiani della Galassia vol.3.



Nel film ritorneranno Chris Pratt, Dave Bautista, Karen Gillan, Sean Gunn e probabilmente anche Zoe Saldana come Gamora, oltre ai doppiatori Bradley Cooper e Vin Diesel nei rispettivi ruoli di Rocket Raccoon e Groot.



Non c'è ancora una data d'uscita ufficiale, anche se il cinecomic dovrebbe uscire nel 2023.