I Guardiani della Galassia Vol.3: James Gunn annuncia che sarà il più lungo della serie.

I Guardiani della Galassia Vol.3 sarà l’ultimo capitolo della saga Marvel dedicata a Star Lord e alla sua banda di eroi. A consolare, almeno in parte, i fan, arriva la conferma da James Gunn che il terzo film sarà il più lungo dei tre.

I primi due film de I Guardiani della Galassia sono stati tra i più apprezzati prodotti Marvel, riuscendo in parte a distaccarsi dallo stile del franchise pur rimanendo collegato ad esso e intrecciando la loro storia con le diverse fasi costruite per il cinema e la tv dalla Casa delle Idee.

James Gunn sta puntando moltissimo sulla sua immagine social per promuovere l’ultimo film di Groot (come dimostra questo tweet in cui sfida gli utenti a riconoscere tutte le canzoni del film) e per rincuorare gli spettatori che già sentono la mancanza della gang spaziale, ha spiegato sulla piattaforma di Meta che ci sarà tanta carne al fuoco per i più esigenti.



Per cercare di capire meglio la cosa ricordiamo come I Guardiani della Galassia durasse due ore e due minuti mentre la lunghezza del primo sequel si era assestata sulle due ore e diciassette minuti, ponendolo nei primi posti per quanto riguardi questa speciale classifica tra i film del Marvel Cinematic Universe.



Gunn nella risposta a un fan su Instagram, che vi lasciamo in calce all’articolo, ha assicurato che il nuovo film sarà ancora più lungo del suo predecessore e, vista la certezza con la quale ha confermato la cosa probabilmente non si tratterà soltanto di un paio di minuti di differenza.

In questo modo I Guardiani della Galassia Vol.3 potrebbe diventare, seguendo la tendenza che ci ha portati dal primo al secondo film, la terza opera più lunga di tutto l’universo cinematografico Marvel.



Avremo tutte le risposte necessarie il 5 maggio, quando il film di James Gunn uscirà nelle sale. Nell’attesa vi lasciamo al trailer di I Guardiani della Galassia rilasciato durante il Super Bowl 2023.