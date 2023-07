Guardiani della Galassia Vol.3, Gunn è stato costretto a cambiare un particolare del film!

Guardiani della Galassia Vol.3 è velocemente diventato uno dei film preferiti degli appassionati fan della Marvel. Una delle creature più amate presenti all'interno della pellicola, secondo quanto detto da James Gunn, sarebbe stata modificata dopo l'uscita di Captain Marvel.

L'esordio di Adam Warlock nel Marvel Cinematic Universe è stato accompagnato da una creaturina, chiamata Blurp, che viene recuperata dal personaggio di Will Poulter e lo accompagna nella maggior parte del film. Insomma, parte della crescita di Adam è legata anche al modo in cui comincia, man mano ad affezionarsi a questo piccolo esserino. Inizialmente, però, pare che "l'animale" dovesse avere una forma completamente differente rispetto a quella che gli è poi stata assegnata.

Gunn ha paragonato Adam Warlock a Superman facendo riferimento anche ai progetti futuri per la sua carriera che comprendono, ovviamente, la realizzazione di un film sull'Uomo d'Acciaio. Inizialmente, pare che il Blurp fosse stato concepito come un gatto ma a causa dell'esistenza di Goose in Captain Marvel l'idea sia caduta nel dimenticatoio. Addirittura, pare che il personaggio sarebbe dovuto comparire già nel secondo capitolo di Guardiani della Galassia ma, la riscrittura delle sceneggiature ha portato ad un ulteriore cambiamento.

Se vi va di scoprire qualcosa di più sul film, vi consigliamo la nostra recensione di Guardiani della Galassia Vol.3. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!