Guardiani della Galassia Vol. 3, le foto dal set rivelano involontari dettagli sulla trama

Diverse foto nuove di zecca di Guardiani della Galassia Vol. 3 mostrano alcuni involontari indizi sulla trama del film, che segna il ritorno di James Gunn dietro la macchina da presa nella saga dei Guardiani e di un lungometraggio Marvel, dopo le vicissitudini degli ultimi anni e l'approdo alla DC con The Suicide Squad.

Le foto hanno permesso all'attenzione ossessiva dei fan Marvel di captare e mettere insieme alcune informazioni sulla trama del terzo volume di Guardiani della Galassia.

Non proseguite nella lettura della news se non volete incorrere in spoiler su Guardiani della Galassia Vol. 3.



Dalle foto che provengono dal set si evince la presenza di creature umanoidi simili ad animali in un ambiente simile alla Terra.

C'è la possibilità che l'MCU faccia visita al Counter-Earth e che possa includere l'Alto Evoluzionario come villain di Guardiani della Galassia Vol. 3.



L'Alto Evoluzionario nei fumetti è uno scienziato che crea la Counter-Earth, una versione alternativa e 'pura' della Terra in cui non ci sono superumani. Thanos distrugge la Counter-Earth originale prima che una nuova versione rinasca, piena di Nuovi Uomini, con menti e capacità simili a quelle umane. In calce alla news trovate le nuove foto.



Il licenziamento di James Gunn da parte di Disney a causa di alcuni vecchi tweet del regista, fece scalpore e lo condusse tra le braccia della DC, dirigendo sia The Suicide Squad che la serie Peacemaker. Poi il ritorno in Disney e il timone del terzo volume di Guardiani della Galassia.