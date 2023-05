Guardiani della Galassia vol. 3, Florence Welch reagisce alla sua 'Dog Days are Over'

Nel ricco soundtrack di Guardiani della Galassia vol. 3 c'è anche la famosissima canzone "Dog Days are Over" di Florence and the Machine. La cantante, Florence Welch, ha condiviso con i suoi fan la commozione provata nella visione della scena finale del film.

"Dunque, ho pianto per tutto il film, ma quando i Guardiani della Galassia hanno iniziato a ballare Dog Days Are Over ho perso la testa. Grazie mille per tutto l’amore che mi state dimostrando in questo momento. La ragazzina ossessionata dai supereroi che è in me non riesce a credere che sia successo", così scrive Florence Welch, la cui canzone "Dog days are Over" ha coronato la chiusura di Guardiani della Galassia vol. 3.

Nel video, pubblicato su Tik Tok dalla cantante e ripostato su Twitter, l'artista si commuove sulle note della sua canzone, mentre guarda l'epilogo del film. Non è di certo l'unica ad aver avuto una simile reazione alla scena finale, tant'è che i commenti mostrano una totale e perfetta comprensione del suo stato d'animo. Tutto ciò in concomitanza con la realizzazione di poter ascoltare la sua canzone sul grande schermo. Che emozione!

Conclusosi il terzo capitolo della saga, ci si chiede se Guardiani della Galassia avrà un quarto film. Dai Marvel Studios non si è ancora ricevuta alcuna notizia ufficiale, ma in tal caso vi terremo costantemente aggiornati.