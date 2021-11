Guardiani della Galassia Vol.3, l'entusiasmo di Chukwudi Iwuji: 'Pronto per il MCU!'

Nella giornata di lunedì James Gunn ha annunciato con un post su Twitter l'inizio delle riprese di Guardiani della Galassia 3. Per i fan non è stato difficile riconoscere nella foto pubblicata anche Chukwudi Iwuji, e lo stesso regista ha successivamente confermato la presenza dell'attore di Peacemaker nel nuovo film Marvel.

In Guardiani della Galassia Vol. 3 Chukwudi Iwuji reciterà quindi con la new entry Will Poulter e con le altre star del franchise come Chris Pratt, Zoe Saldana, Karen Gillan, Dave Bautista, Pom Klementieff e Sean Gunn.

Nelle sue storie Instagram, l'attore ha condiviso con i suoi follower tutto il suo entusiasmo per questa nuova avventura, ringraziando il regista di Peacemaker per la nuova opportunità concessagli e dicendosi impaziente di essere in un film del Marvel Cinematic Universe.

"Come artista speri sempre di incontrare un campione che ti possa aprire le porte" ha scritto Chukwudi Iwuji. "Grazie a James Gunn per aver praticamente strappato le porte dai cardini. E ora cominciamo!"

Non ci sono dettagli al momento sul ruolo di Chukwudi Iwuji in Guardiani della Galassia Vol. 3, né del resto sulla trama del film. James Gunn, in ogni caso, ha assicurato che si tratta di un ruolo che "la maggior parte degli attori famosi di Hollywood voleva".

"Dopo Peacemaker" ha aggiunto il regista, "non avevo alcuna intenzione di farmi scappare uno dei migliori attori con cui abbia mai lavorato."