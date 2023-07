Guardiani della Galassia Vol.3: diffusa una scena tagliata con protagonista Adam Warlock

Guardiani della Galassia Vol.3 è stato un successo di critica e di pubblico come è sempre più raro vedere nei cinecomic e, anche per questo, se ne continuerà ancora a parlare a lungo. Se poi ci si mette anche la produzione a diffondere scene eliminate del film di James Gunn, la discussione non può fare altro che continuare ad accendersi.

Dopo avervi mostrato la scena tagliata che mostra il destino dell’Alto Evoluzionario in una scena tagliata di Guardiani della Galassia Vol.3, oggi tocca a un momento più leggero eliminato dal montaggio finale del film del nuovo Deus Ex Machina della DC.

Una nuova scena diffusa in rete, mostra infatti Adam Warlock alle prese con sua madre in uno dei momenti comici pensati per il personaggio interpretato da Will Poulter.

Per quanto riguarda un ritorno di Warlock nel Marvel Cinematic Universe, Poulter non ha escluso niente, consapevole che la scelta finale sarà dettata dall’apprezzamento del pubblico nei confronti del suo personaggio.

Certo è che, vista la risposta dei fan nei confronti della trilogia dei Guardiani, non è improbabile che la Marvel cerchi di attingere il più possibile dalle opere di James Gunn e visto il finale dedicato a Warlock nel terzo capitolo della saga, un suo ritorno nel MCU non è assolutamente da escludere.



In attesa di capire quale sarà il destino del personaggio di Poulter, vi lasciamo alla scena eliminata diffusa e alla nostra recensione di Guardiani della Galassia Vol.3.