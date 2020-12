Guardiani della Galassia Vol. 3, Dave Bautista aggiorna sul film: 'Le riprese a fine 2021'

In attesa di potere ammirare un trailer ufficiale del suo The Suicide Squad per casa DC, James Gunn dovrebbe tornare dopo la metà del prossimo anno a lavorare all'annunciato Guardiani della Galassia Vol. 3, terzo e ultimo capitolo del franchise Marvel Studios di cui Dave Bautista, interprete di Drax, ci regala oggi un aggiornamento.

Parlando infatti di recente con Entertainmnet Weekly, per giunta proprio nel giorno dell'Investor Day Disney, l'attore ed ex-wrestler ha rivelato sostanzialmente la finestra d'inizio produzione del cinecomic Marvel, dichiarando:



"Credo che non sia un problema dire che inizieremo le riprese nel tardo 2021. Ho dato un'occhiata alla sceneggiatura proprio all'inizio, quando era tutto in programma e James Gunn era regolarmente legato al film, prima che tutto impazzisse. L'intero calendario Marvel Studios è cambiato a causa della Pandemia di Coronavirus, e le trame sono cambiate e non si intersecheranno più come inizialmente previsto. Purtroppo c'è stata anche la morte di Chadwick Boseman, e non so bene come proseguiranno ora Black Panther. Ad ogni modo non ho ancora visto un nuovo copione di Guardiani della Galassia Vol. 3, per dare una risposta breve".



Nel cast del film torneranno anche Chris Pratt, Zoe Saldana, Karen Gillane e Bradley Cooper come doppiatore di Rocket Raccoon. Non c'è ancora una data d'uscita ufficiale per il cinecomic.